به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گشتاسپنامه» ابو منصور محمد بن احمد توسی شناخته ‌شده به دقیقی، از شاعران فرهیخته با همکاری وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارزروم و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان ترکی استانبولی، منتشر شد.

این کتاب در قالب طرح (تاپ) توسط نعمت ییلدریم، رییس کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارزروم به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در ۲۸۵ صفحه و ۱۰۰۰ تیراژ از سوی انتشارات کابالجی ترکیه چاپ شد.

گفتنی است؛ این اثر ارزشمند، به هزار بیت از داستان گشتاسپ و جنگ‌های مذهبی که او با ارجاسپ داشته است، پرداخته است.