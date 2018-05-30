حجت الاسلام جواد بهشتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص مهم‌ترین خدمات اراده شده توسط آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ماه رمضان، اظهار داشت: برنامه‌های متعددی در این مدت برپا شده که ازجمله مهم‌ترین آن اجرای ترتیل خوانی قرآن کریم در سه نوبت در روز است.

وی ادامه داد: نوبت اول از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ویژه بانوان در شبستان نجمه خاتون، نوبت دوم به صورت عمومی در ساعت ۱۵ در شبستان امام خمینی(ره) است که از شبکه سه و شبکه استانی قم به صورت زنده پخش می‌شود و جنبه ملی دارد و ۱۵ دقیقه پیش از این دو برنامه نکات تفسیری هر جزء توسط کارشناسان علوم قرآنی برای شرکت کنندگان تبیین می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: خانم زین العابدینی از اساتید جامعه الزهرا(س) برای بانوان و حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم کارشناس قرآنی و عضو خبرگان رهبری برای آقایان تفاسیر قرآن را ارائه می‌دهند.

وی افزود: ترتیل خوانی نوجوانان نیز هر روز ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه برای دانش آموزان دختر و پسر برپا می‌شود و روزانه ۳۰ دقیقه اول برنامه‌های قرآنی و نکات معارفی توسط کارشناسان بیان می‌شود و ۳۰ دقیقه بعد نیم جزء اول هر جزء خوانده می‌شود.

حجت الاسلام بهشتی‌پور در خصوص توزیع افطاری در حرم کریمه اهل بیت(ع) نیز گفت: در ۱۳ شب ماه مبارک رمضان هر شب بیش از ۱۰ هزار افطاری ساده شامل نان، پنیر، خرما، چای و سوپ بعد از نماز جماعت عشا در شبستان امام خمینی(ره) میان تمام کسانی که در این فریضه شرکت می‌کنند توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه سه هزار نفر نیز میهمان کریمه اهل بیت(ع) در مهمانسرای آستان مقدس هستند، گفت: فیش غذا در میان زائران در ورودی‌های شهر، برخی منازل در خیابان‌های اطراف حرم، هتل‌ها و زائر سراها و محلات تجمع زائران مانند پارکینگ‌ها توزیع می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: سهمیه افطاری غذای گرم حرم به نیازمندان، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و در میان گروه‌های مختلف از جمله زندانیان نیز توزیع می‌شود.

برپایی هفت نمایشگاه در حرم کریمه اهل بیت(ع)

وی به برپایی هفت نمایشگاه در ماه رمضان در آستان مقدس اشاره کرد و گفت: نمایشگاه دائمی حریم حرم در پارکینگ شرقی حرم با موضوع شخصیت شناسی و آشنایی با زندگی حضرت معصومه(س) هر روز ۱۰ تا ۱۳ و ۲۱ تا ۲۴ در ماه رمضان میزبان زائران و مجاوران است.

حجت الاسلام بهشتی‌پور با اشاره به اینکه در صحن جامع فاطمی نیز ۶ دوره نمایشگاهی مناسبتی برگزار می‌شود، گفت: این نمایشگاه‌ها شامل نمایشگاه رهبر قرآنی با موضوع خدمات و سیره قرآنی مقام معظم رهبری، نمایشگاه ضیافت الهی با موضوع نکات کوتاه معارفی در خصوص ماه مبارک رمضان، نمایشگاه همراه خورشید ویژه وفات حضرت خدیجه کبری(س)، نمایشگاه بحر کرم در سالروز ولادت حضرت امام حسن(ع) برپا می‌شود.

وی افزود: دو نمایشگاه شب‌های آسمانی ویژه شب‌های قدر و قبله اول ویژه قدس نیز در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

۱۶۰۰ روزه اولی میهمان ضیافت حرم حضرت معصومه(س) شدند

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) به برنامه جشن بندگی روزه اولی‌ها هم اشاره کرد و گفت: جشن عبادت روزه اولی‌ها ویژه پسران در صحن جامع فاطمی برگزار شد و ۶۰۰ دانش آموز میهمان سفره کریمه اهل بیت(ع) بودند و روز گذشته نیز در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) هزار دانش آموز ۹ ساله میهمان ضیافت افطار حرم مطهر بودند.

حجت الاسلام بهشتی‌پور افزود: جنگ معارفی، بیان احکام، قرائت میثاق نامه نیز از برنامه‌های این مراسم بود.