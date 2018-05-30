محمد هاشمی، نویسنده این کتاب در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: «ره آورد فرهنگ استعماری» را در تابستان سال ۱۳۹۴ به اتمام رسانیدم؛ که در سال ۱۳۹۵ با همکاری انتشارات نوید شیراز به چاپ رسید.

وی با بیان اینکه کتاب یادشده اثری در حوزه ارزش های فرهنگی و در دفاع از مبانی فرهنگی و اجتماعی مرز و بوم ایرانی و فراتر از آن جهان اسلام است، افزود: کتاب «سیری در اندیشه های اسلامی-اجتماعی علامه دکتر محمد اقبال لاهوری، بر اساس کلیات اشعار فارسی»، کاری که در واقع پایان نامه ام بود و در سال ۱۳۸۴ به قلم آمد و در دانشگاه درجه عالی یافت، با همکاری انتشارات روزنه در تهران اردیبهشت ماه ۹۷ به چاپ رسید.

هاشمی یادآور شد: توضیح و تفسیر و نقد و تحلیل این اثر را به عهده مخاطب شکیبا و دانشور خویش می نهم! باشد که او به مدد اندیشه و گوهر تابناک فهم و آگاهی و ایمان خویش بدان عنایتی مبذول فرماید؛ امید است مقالات، یادداشت ها و آثار و موضوعات بر زمین نهاده و یا در اندیشه جریان یافته ی این ناچیز نیز در آینده به عرصه ی پدیداری آید.

وی که زاده سال ۱۳۴۷ در ارسنجان فارس است و کار هنری و علمی خویش را سال ها قبل از اتمام تحصیلات عالی(مقطع فوق لیسانس) در شیراز آغاز کرده، می گوید: از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ روزنامه های عصرمردم و خبرجنوب بیشترین میدان فعالیت و قلم فرسایی ام بوده است.

این پژوهشگر عنوان کرد: مقالات و پژوهش های پراکنده و یادداشت های ادبی، اجتماعی و اسلامی گوناگون در هر زمینه برآنم داشت تا به کار تالیف کتاب نیز همتی معطوف دارم، جوهره ادبیات را دریافته ام، اما من می خواهم این جوهره و اندیشه سیال و پرسؤال و خواهش و در عین حال رئوف و مهربان و عاطفی و حساس را با روح پژوهش و کند و کاو در باب مسائل اجتماعی، تاریخی و اسلامی گره بزنم و به گونه ای ادبیات آن منبع منیع و فیاض و اثرگذار را به خدمت ارزش هایی از این دست ببرم.

نویسنده همچنین در پیش گفتار کتاب «ره آورد فرهنگ استعماری» می نویسند: «این یادداشت، طرحی است مبسوط؛ نه کاری صرفا پژوهشی بلکه آمیخته به روح تحقیق؛ کمی متفاوت با دیگر آثار و مقالاتم در شیوه نوشتاری و انتخاب بیان و سبک نثری».

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ره آورد فرهنگ استعماری» در ۱۰۰۰ شمارگان به ارزش ۸هزار و ۵۰۰ تومان در ۸۸ صفحه در زمینه فرهنگ- جنبه های استعماری از سوی انتشارات نوید منتشر شد.