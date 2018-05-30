به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی کارگروه های برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار کرد: صندلی های خالی این جلسه زیبنده اولین ستاد نکوداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در خوزستانی که یکی از استان های تعیین کننده در پیروزی انقلاب اسلامی بوده و علمای گرانقدری داشت، نیست.

وی با تأکید بر اینکه خوزستان باید در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سرآمد باشد، افزود: از مرداد سال گذشته ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را در صدا و سیمای خوزستان تشکیل و ساخت مستندهای صدا و سیما ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان با اشاره به فوت برخی از چهره های مؤثر خوزستان در پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: سهم خوزستان در چهره های ملی شاخص در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار زیاد است.

رحیمی با اشاره به اینکه نقش بازار خوزستان در پیروزی انقلاب بر هیچ کسی پوشیده نیست، بیان کرد: نقش صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی خیلی پررنگ بوده اما حضور متولیان این صنعت در هر ستادی کمرنگ است در حالی که باید به همراه صنعت حفاری حضور پررنگی داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه داشتن به شهرستان ها در برگزاری برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: در سال جاری شاهد آغاز سی امین سال رهبری مقام معظم رهبری هستیم که نکته حائز اهمیتی است و باید مورد عنایت افرادی باشد که دل در گروی پیشرفت نظام دارند.