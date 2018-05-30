به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی انجم روز صبح چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت اظهار داشت: یکی از راهکارهای موثر در بحث کاهش تصادفات جاده ای و جرائم نصب سیستم پایش تصویری یا همان دوربین های مداربسته در سطح خیابان ها و جاده های پرترافیک جاده ای است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت گفت: سیستم قضائی در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم شناسایی نقاط حادثه خیز جاده ای را در دستور کار قرار داده است و برای حل این مشکل جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان را به این موضوع اختصاص داده است.

انجم روز هشدار داد: متاسفانه علیرغم حجم بالای تصادفات و وجود مسائل امنیتی این شهرستان مجهز به سیستم پایش تصویری نیست و اگر هم مکان هایی سیستم دوربین مداربسته نصب شده است بسیار اندک و پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

وی اعلام کرد: متاسفانه طبق آمار اعلام شده از سوی پلیس در بازه زمانی فروردین ۹۶ تا پایان اردیبهشت سال جاری به ترتیب محورهای (جیرفت-دلفارد-بافت)، (جیرفت به فاریاب)، (جیرفت به کهنوج) و جیرفت به دهبکری با ۴۲، ۲۳، ۱۷ و ۱۶ فوتی پرحادثه ترین جاده های این شهرستان بوده اند.

انجم روز افزود : باید دستگاههای متولی فرهنگ خصوصا آموزش و پرورش با همکاری پلیس فرهنگ صحیح رانندگی را از مدارس شروع کنند تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود و تلفات جاده ای کاهش یابد.

وی گفت: اقتضا می کند اداره راهداری و مسئولان مربوطه در راه اندازی سیستم پایش تصویری و دوربین های جاده ای ثبت سرعت در مسیرهای مواصلاتی شهرستان اقدام فوری کنند، چرا که تجربه نشان داده است در کاهش تصادفات نقش بی بدیلی را دارند.

رئیس دادگستری شهررستان جیرفت گفت: در این جلسه مقرر شد پلیس، اداره کل راهداری جنوب استان و سایر دستگاه های مرتبط راهکارهای عملیاتی خود را در جهت کاهش تصادفات اجرایی کنند.

حسین سلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت نیز در این جلسه بر استفاده از ظرفیت روحانیون، دانشگاهها و مدارس در جهت آموزش و پیشگری از وقوع جرم تاکید کرد.