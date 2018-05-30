به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان شمارش آرای دبیران، مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در تذکر شفاهی گفت: آقای لاریجانی هر چند که شما رئیس مجلس شدید و ما به شما تبریک می گوییم و ارادات ما به شما قطعی شده است، اما نباید آقای حاجی بابایی پشت تریبون مجلس first speaker تبلیغ می کرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به کواکبیان گفت: ما هم امیدواریم که اخطارهای شما از این به بعد بر اساس آیین نامه باشد، چرا که هیچ اشکال قانونی برای انصراف آقای حاجی بابایی وجود نداشت.

در این هنگام کواکبیان خطاب به لاریجانی اظهار داشت: ما دیدیم که آقای حاجی بابایی به نفع شما کنار کشیده است و این را هم اعلام کردند، در هر صورت ما پذیرفتیم.

لاریجانی در پاسخ به اظهارات کواکبیان گفت: اینکه شما بپذیرید، قبول کنید یا نکنید برای ما مهم نیست.

کواکبیان ادامه داد: همین رفتار و اخلاقتان بد است. در هر صورت آقای حاجی بابایی نباید از تریبون مجلس تبلیغ می کرد.

وی تصریح کرد: معتقدیم اصلاح طلبان پیروزند، چرا که رأیشان به کاندیدای موردنظر خود از ۱۰۵ به ۱۲۳ افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید گفت: ما معتقدیم اخلاق خوب برای آینده مجلس خوب است، امیدواریم شما از این به بعد first speaker ما باشید. خیلی هم رئیس نباشید.

لاریجانی در پایان تاکید کرد: شما به اصل ۴۰ قانون اساسی استناد کردید، در حالیکه اعمال حق فردی نباید منجر به اضرار غیر شود.