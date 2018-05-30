حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان بعد از ماه رمضان انجام می شود ولی هنوز روز ثبت نام مشخص نیست و اعزام دانشگاهیان این دوره نیز از مرداد ماه آغاز شده و تا مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ۴ ماهه هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری ادامه یافت، حدود ۱۲ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور در قالب ۳۱۷ کاروان به عتبات عالیات اعزام شدند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: این دوره از اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات با ماه های رجب و شعبان نیز مصادف شد و قشر جوان کشور در روزهای مبارک این دو ماه به حضرات معصومین(علیهم السلام) در کشور عراق عرض ارادت کردند.

وی گفت:از کل کاروان های اعزام شده در این دوره، ۲۵۹ کاروان به صورت هوایی و ۵۸ کاروان به صورت زمینی به عتبات عالیات اعزام شدند و همه کاروان ها شهر مقدس سامرا را هم زیارت کردند.

حجت الاسلام فقیهی گفت: بیشترین آمار اعزام از استان تهران بوده است و استان فارس در رتبه دوم و استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رتبه سوم قرار دارند.