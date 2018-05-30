به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با بیان اینکه خوشحالم که در جمع شما هستم، گفت: آرزوهایی که ۵ سال پیش داشتیم کاملا برآورده نشده است و دوست داشتیم امروز شرایط بهتری باشد.

ربیعی افزود: حق شما ادا نشده است و می دانم که آنچه شایسته هنر و هنرمندان است انجام نشده و سلیقه های مختلف مانع بهبود شرایط کاری و زندگی شما شده است.

وی ادامه داد: ارزش کار شما را می فهمم، فیلم، موسیقی و تئاتر در انقلاب، جنگ و زندگی امروز ایرانی ها وجود دارد. شعر و موسیقی در شکل گیری ذهنیت مردم بسیار موثر است.

ربیعی گفت: همواره بخشی از زندگی ما با سینما همراه بوده است.نیاز ایران امروز به شعر و موسیقی و ادبیات کاملا روشن است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل مهم اجتماعی ما تنها ناشی از فقر نیست، گفت: تحولات اجتماعی و سبک زندگی در تغییرات جامعه امروز موثر است.

وی با تاکید بر رسیدگی به امور هنرمندان اظهار داشت: کارگروه ایجاد و عناوین شغلی مشخص شود. ۳۲ صنف و ۸۰ تخصص در این حوزه وجود دارد و تلاش کنیم در مدت یک ماه عناوین شغلی در این بخش را به ثمر برسانیم.

ربیعی گفت: هر راه قانونی که وجود دارد و هر تصمیمی که در اختیار هیات امنا هست انجام شود. ما به نشاط و امید در جامعه نیاز داریم تا جامعه درمقابل تهدیدات ناجوانمردانه قوی ایستادگی کند.

وی تصریح کرد: تئاتر و سینما را باید به عنوان یک صنعت حمایت کنیم.ایرانیان به هنر شما نیاز دارند.

محمدحسن زدا معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: اولین پیام این تفاهم این است که سازمان تأمین اجتماعی، خانه سیما، خانه تأتر و خانه موسیقی به عنوان شرکای اجتماعی در حال گفتگو و مفاهمه با یکدیگر هستند.

وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران عامل خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر بابت همکاری و پیگیری های انجام شده برای به نتیجه رسیدن این تفاهم تشکر کرد و افزود: امیدوارم خدمات سازمان تأمین اجتماعی منجر به رضایتمندی هنرمندان عزیز فعال در عرصه سینما، تئاتر و موسیقی باشد.

منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما در این مراسم گفت: بعد از مدتها گفتگو تفاهم نامه ای را به مرحله امضا رسانده ایم و بر اساس موازین حقوقی تلاش می کنیم تا مسائل و مشکلات این حوزه را با همکاری کمیته مشترک خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی و سازمان تامین اجتماعی به خوبی پیش ببریم.

شاهسواری افزود: ما نیازمند تعریف روشن و واحد هستیم. ارزش و اهمیت سینما ، تئاتر ، موسیقی و هنر را می دانید. ما معتقدیم این ها معضل های ما نیستند بلکه راه حلهای مشکلات جامعه هستند.

وی گفت: هنر راهگشای جامعه است و در دولت باید به این موضوع توجه شود مشکلات جامعه تابع هنر نیست بلکه هر جا آگاهی و مسئولیت اجتماعی وجود دارد اصحاب هنر حضور دارند.

مدیرعامل خانه سینما گفت: امیدواریم امروز طلیعه رابطه ای مسئولانه و متعهدانه با سازمان تامین اجتماعی باشد و خیر آن به همه پیشکسوتان برسد که فضای هنری کشور را به این نقطه رسانده اند.

منوچهر محمدی تهیه کننده سینما نیز در این مراسم گفت: از اوایل سال ۹۶ مسائل مربوط به تامین اجتماعی آغاز شد و پیگیری های زیادی صورت گرفت و با حمایت دکتر علی ربیعی کارگروهی شکل گرفت و جلساتی در تامین اجتماعی و سازمان سینمایی برگزار شد و امروز به نتیجه رسیدیم.

محمدی افزود: دکتر ربیعی زاده جنوب شهر و کارگر زاده است و خودش هم کارگری کرده و با مشکلات آشنا است.

وی اظهار داشت: تفاهم نامه ای امضا شده و امیدواریم این تفاهم نامه شکل عملیاتی و اجرایی پیدا کند و حاصل کار را هنرمندان ببینند.

حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی نیز در این مراسم گفت: سال ۹۴ با پدیده ای مواجه شدیم و از قراردادها بیمه کسر می شد و تا امروز هم ادامه دارد. سال ۹۶ با سازمان تامین اجتماعی مذاکرات را شروع کردیم. بر اساس این تفاهم نامه کارگروهی ایجاد می شود که این مسائل را برطرف کند.

اصغر همت، مدیرعامل خانه تئاتر نیز در این مراسم گفت: ما به دنبال دریافت کمک نیستیم بلکه باید حقوق خود را بدانیم و امیدواریم مسائل گذشته را نیز بررسی کنیم.

تورج منصوری تهیه کننده و کارگردان سینما نیز در این مراسم گفت: اوایل دهه ۷۰ تفاهم نامه ای به امضا وزیر ارشاد و مدیرعامل تامین اجتماعی و مدیرعامل خانه سینما رسید و سینماگران بیمه شوند.سینمای امروز حاصل کار آن گروه است. اما متاسفانه اشکالات قانونی وجود داشت که اسباب زحمت شد.

منصوری افزود: قرار بود که وزارت ارشاد از درآمد سینماها حق کارفرمایی را بپردازد و بعد از تغییرات مدیریتی پرداخت های وزارت ارشاد متوقف و بیمه قطع شد.

وی گفت:هنرمندان آدم های با آبرویی هستند و تقاضا می کنیم که به این افراد که سفیران فرهنگی کشور توجه شود و کاری انجام شود که حقوق بازنشستگی مناسبی دریافت کنند.

لازم به ذکر است بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان تمامی طرفها مسائل مربوط به بیمه هنرمندان را پیگیری خواهد کرد.

همچنین خدمات سازمان تأمین اجتماعی به هنرمندان در دو شعبه ویژه تأمین اجتماعی در شهر تهران ارائه خواهد شد و در سایر استانها نیز با توافق ادارات کل تأمین اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی شعب ویژه ای برای خدمت رسانی به هنرمندان تعیین می شود. خانه های سینما، تأتر و موسیقی براساس این تفاهم نامه فهرست و اطلاعات هویتی تمامی کارگاه های متقاضی نقل و انتقال پرونده مطالباتی به شعب ویژه و افراد شاغل در آنها را که تحت پوشش خانه های مزبور هستند، به سازمان تأمین اجتماعی ارائه خواهد داد.

همکاری و هماهنگی طرفین درباره بازرسی های هوشمند سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه های مشمول از دیگر موارد این تفاهم نامه است و نحوه بازرسی اینگونه کارگاه ها در کارگروه مشترک با حضور نمایندگان طرفین تعیین می شود.

هنرمندانی که براساس توافق نامه های قبلی بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، همچنان از خدمات این سازمان برخوردار خواهند بود.