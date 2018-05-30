به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تراشه های اسنپ دراگون متعلق به شرکت کوالکام در دستگاه های مختلف از موبایل و لپ تاپ گرفته تا هدست های واقعیت مجازی به کار می روند.

این شرکت به تازگی تراشه XR۱ را ساخته که نخستین پلتفرم مخصوص واقعیت ممتدXR(Extended Reality (XR) platform ) است. این یک تراشه مخصوص برای هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است.

تراشه XR۱ در دستگاه های موجود در بازار به کار می رود و قدرت پخش با کیفیت صوتی و بصری را همراه کنترل های ۳-DoF و ۶-DoF فراهم می کند.

همچنین کوالکام اعلام کرده شرکت هایی مانند متا، ویوا، ووزیکس و پیکو از هم اکنون دستگاه هایی با تراشه های XR۱ ساخته اند و آن محصولات در سال جاری آماده می شوند.

تراشه XR۱ از ویدئو۴K تا۶۰ فریم در ثانیه، لایه های سه بعدی، نمایشگرهای دوتایی و API های محبوب گرافیکی OpenGL, OpenCL و Vulkan پشتیبانی می کند.

از سوی دیگر از فناوری های صوتی کوالکام مانند سوییت آئودیو سه بعدی،Aqstic وaptX نیز در تراشه به کاررفته است.