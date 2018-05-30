به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی پیرامون سیاست‌های اتخاذ شده برای صادرات نفت پس از خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: تدابیر لازم برای مواجهه با اتفاقات پیش‌آمده را نمی‌گویم چرا که ترامپ می‌فهمد و علیه آنها کار خواهد کرد. اما ما کارهایی برای این موضوع انجام داده‌ایم و با تجاربی که از گذشته داریم، سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد مانع کاهش صادرات نفت شویم.

وی افزود: توافق با اروپایی‌ها از نظر بیمه، کشتیرانی، دریافت پول و مشتریانی که نفت ما را بخرند، مهم است؛ البته کمتر از یک سوم نفت ما به اروپا می‌رود، اما به هر حال کار با اروپا برای ما مهم است، چرا که دیگران نیز از آنها الهام می‌گیرند.

وزیر نفت در خصوص خروج شرکت توتال از قراردادهای نفتی تصریح کرد: توتال فرآیند خروج خود را به ما اعلام کرده که بر اساس آن ۶۰ روز وقت دارد که ۱۰ روز آن گذشته و اگر بتواند مجوز لازم را از آمریکا بگیرد، که احتمال آن کم است، می‌تواند کار خود را ادامه دهد، اما اگر نتواند این مجوز را کسب کند، به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهیم رفت که شرکتی چینی است.

زنگنه در پایان گفت: با هند و چین درباره صادرات نفت صحبت شده و تا این لحظه علائم مثبت است، اما باید کار را ادامه دهیم. باید در ریز کارها با آنها به راهکارهای عملی برسیم که سفر آقای ظریف نیز در همین راستا بود.