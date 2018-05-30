به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا قندهاری صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه بابیان اینکه ۷۰ ویژه برنامه سالگرد ارتحال امام خمینی در استان سمنان اجرا می‌شود، ابراز داشت: دشمن با هجمه‌های فرهنگی، نسل جدید انقلاب را نشانه رفته است لذا به‌منظور تبیین اندیشه‌های امام راحل برای جوانان برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته‌شده است.

وی بابیان اینکه دو هزار ۵۰۰ زائر از استان سمنان راهی مراسم ارتحال بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی خواهند شد، افزود: امسال به دلیل تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان و مباحث روزه‌داری تنها شهروندان غرب استان شامل شهرهای گرمسار، آرادان، سمنان، سرخه و مهدی‌شهر به مراسم اعزام می‌شوند.

اختصاص ۶۲ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به مرقد امام راحل

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه ۶۲ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: هماهنگی‌های لازم با اداره پایانه‌ها صورت گرفته است اما برای افرادی که امکان سفر به تهران را ندارند برنامه‌هایی از قبیل توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی، نمایشگاه عکس و کتاب، محفل انس با قرآن، شعرخوانی و گردهمایی تشکل‌های دینی بانوان در نظر گرفته‌شده است.

قندهاری بابیان اینکه افرادی نظیر عباسعلی اختری، حسینی شاهرودی و عباسی خراسانی در این ایام سخنرانی خواهند داشت، تصریح کرد: در مراسم ۱۵ خرداد امسال نیز در استان برنامه‌هایی ازجمله سخنرانی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا و معاون نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در مسجد امام سمنان برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه در همه هشت شهرستان استان سمنان برنامه‌هایی در مصلاها منظور شده است، افزود: سوگواره‌ای در سوگ باغبان ویژه کودکان و نوجوانان، ساخت و پخش بیش از هشت فیلم مستند و گزارشی در خصوص زندگی امام راحل و مسابقات فرهنگی فراق یار ازجمله برنامه‌های ۱۵ خرداد در استان سمنان به شمار می‌رود.

برپایی راهپیمایی روز قدس در ۶۰ نقطه استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان همچنین بابیان اینکه راهپیمایی روز قدس در ۶۰ نقطه استان برگزار می‌شود، ابراز داشت: روز قدس یکی از برگ‌های زرین تاریخ امت اسلامی است که هرگز فراموش نخواهد شد و با توجه به اهداف غرب برای سلطه در بین مسلمانان حضور همه افراد برای یکپارچه شدن امت اسلامی ضرورت دارد.

قندهاری در ادامه تصریح کرد: مراسم روز قدس به‌طورمعمول آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خواهد بود که زمان و مکان آن در شهرهای مختلف استان متعاقباً اعلام می‌شود اما به‌طور ویژه حجت‌الاسلام علیزاده مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در فرودگاه‌های کشور در سمنان سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: شورای راهبردی و سیاست‌گذاری ۴۰ سالگی انقلاب با ۱۲ گروه در استان سمنان تشکیل می‌شود که در این شورا اهداف نظام و امام راحل و دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب تبیین و روشنگری خواهد شد.