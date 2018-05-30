قانون مجازات اسلامی دائمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی که اولویت رسیدگی به آن روز گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان به تصویب مجلس رسید.

براساس ماده واحده این طرح «قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی تلقی می شود».

گفتنی است دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در تاریخ اول تیرماه امسال به پایان می رسد و لذا این قانون از تاریخ فوق دائمی تلقی می شود.

کلیات این طرح با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در صحن و ماده واحده آن با ۱۴۹ رأی موافق ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.