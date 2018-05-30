به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر خورشیدی فر در خصوص تمرینات اردوی تیم ملی اظهار داشت: اردوی آماده سازی با حضور ۱۲ ملی پوش کماکان در کمپ تیم های ملی در حال پیگیری است. خوشبختانه با پیگیری ها و مدیریت ریاست فدراسیون وزنه برداری، بیشتر مشکلات رفع شده و آرامش در اردو حکفرماست.



وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی ، رکوردگیری نهایی برای شناخت ترکیب اصلی و هفت نفره اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا ، اوایل تیر ماه برگزار می شود. برهمین اساس و پس از انجام رکوردگیری، جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری تشکیل شده و پس از بررسی های نهایی عملکرد تمامی ملی پوشان، ترکیب نهایی تیم ملی برای این مسابقات معرفی می شود.



مربی تیم ملی در خصوص مرحله آخر اردوی آماده سازی برای شرکت در بازیهای آسیایی، گفت: مرحله بعد اردو که سطح دریا خواهد بود، پس از معرفی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی در یکی از شهرهای شمالی کشورمان پیگیری خواهد شد که به زودی اطلاعات نهایی آن اعلام خواهد شد.



خورشیدی فر در پایان در خصوص کسب بهترین نتیجه در بازیهای آسیایی، تاکید کرد: هدف اصلی تیم ملی وزنه برداری در این پیکارها، رقم زدن بهترین نتیجه ممکن طی ۱۰ دوره خواهد بود. قصد داریم در جاکارتا هر هفت وزنه بردار به مدال دست پیدا کنند و رکوردی دست نیافتنی را در ورزش ایران به ثبت برسانیم.