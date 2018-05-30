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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان و عرفان برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان و عرفان برگزار می شود

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان و عرفان در روزهای ۳۰ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ در لس‌آنجلس، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فیلسوفان مسلمان و عرفان  در روزهای ۳۰ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹  در لس‌آنجلس، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل فلسفه و الهیات اسلامی، فیلسوفان مسلمان،  نظریه‌های فیلسوفان مسلمان، مطالعات اسلامی، تاریخچه مطالعات اسلامی، فلسفه اسلامی، فلسفه اولیه فلسفه، ابن سینا، فلسفه اسلامی مدرن، فلسفه صوفی، تعالیم متعالی، اخلاق اسلامی، متافیزیک اسلامی، متافیزیک صوفی، الهیات اسلامی و کلام و عرفان و موضوعاتی از این دست است.

با توجه به این موضوعات از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸  به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۱۰/los-angeles/ICMPM?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۱۰/los-angeles/ICMPM مراجعه گردد.

کد مطلب 4310107
سارا فرجی

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