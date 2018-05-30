کمیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مدال آوران رشته های سنتی کشتی و کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی با تماس هایی که با بنده به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی داشتند،خواستار این شدند با پیگیری فدراسیون، وزارت ورزش هرچه زودتر جوایز مدال آوری آن ها در رقابت های داخل سالن آسیا را پرداخت کند.

نایب قهرمانی سنگین وزن کشتی آزاد المپیک گفت: من موضوع را از مسئولان فدراسیون کشتی پیگیر شدم و آنها در جواب گفتند در مورد این موضوع با وزارت ورزش نامه نگاری کرده اند و منتظر پاسخ آن ها هستند.

دارنده مدال برنز المپیک اظهار داشت: این درحالی است که سایر مدال آوران مسابقات داخل سالن آسیا در رشته های دیگر ورزشی پاداش خود را دریافت کرده اند.

قاسمی افزود: کشتی‌گیران با کسب ۹۲ مدال در این رقابت ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و ما توانستیم در رشته های کشتی سنتی و حتی در بخش بانوان نیز به مدال طلا دست یابیم و در کل کشتی بهترین عملکرد در میان رشته های ورزشی ایران حاضر در این مسابقات را داشت.

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با دستور مساعد وزیر ورزش و جوانان، جوایز این ۷۲ نفر نیز به آنها پرداخت و مشکل کشتی گیران با تدبیر مسئولان در اسرع وقت حل شود.