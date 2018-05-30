به گزارش خبرنگار مهر، کرم یوسف وند، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در توضیح این خبر گفت : در ۱۱ اردیبهشت ماه امسال، خانم دندانپزشکی با مراجعه به کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم عنوان داشت که شخصی به نام علی اکبر . الف ضمن معرفی خود به عنوان دندانپزشک اقدام به سرقت مهر پزشکی بنده نموده و با جعل امضا و سوء استفاده از مهر نظام پزشکی بنده اقدام به ویزیت بیماران نموده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل عنوان پزشکی و ارجاع پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، خانم دندانپزشک به عنوان شاکی پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : " آقای علی اکبر . الف ضمن معرفی خود به عنوان دندانپزشک و ارائه تصاویری از مدارک دانش آموختگی که مدعی اخذ آن از دانشگاهی در کشور اوکراین بود ، بنده را ترغیب به همکاری با خود کرد ؛ در ادامه با سوء استفاده از اعتبار بنده ، طی قراردادی اقدام به تأسیس درمانگاه دندانپزشکی در شهرری – میدان ساعی کرد اما پس از مدت کوتاهی متوجه شدم که ایشان اساسا صلاحیت پزشکی ندارند . نهایتا متوجه شدم که آقای علی اکبر . الف با سرقت مهر نظام پزشکی و جعل امضای بنده اقدام به ویزیت بیماران نموده است ".

سرهنگ کرم یوسف وند ، در ادامه افزود : " کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با مراجعه به یک درمانگاه دندانپزشکی واقع در شهرری – محدوده میدان ساعی که متهم در آنجا تحت عنوان دندانپزشک فعالیت داشت ، دستگیر و در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد که این شخص دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و بنا بر اظهاراتش صرفا طی یک دوره کوتاه در چند مطب دندانپزشکی مشغول به کار بوده است " .

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم گفت : " با توجه به اعتراف صریح متهم به جعل عنوان پزشکی و همچنین شناسایی تعدادی از شکات پرونده که متهم تحت عنوان دندانپزشک باعث ایجاد ضایعات پزشکی بر آنها شده و به جهت شناسایی شکات پرونده ، هماهنگی های لازم با بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری جهت انتشار بدون پوشش تصویر متهم انجام شده است ؛ لذا از کلیه شکات محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه نمایند " .