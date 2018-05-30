به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی صبح چهارشنبه در نشست ستاد مراسم رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب و راهپیمایی روز جهانی قدس، رمضان را فرصت خوبی برای تقویت معنویت دانست و بر لزوم استفاده مناسب از این فرصت و ظرفیت تاکید کرد.

وی با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس، این انتخاب را بیانگر دوراندیشی و تدبر امام راحل دانست و بر حضور گسترده مردم در این مراسم و برنامه‌های این روز تاکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در سطح شهرهای استان قبل از برپایی نماز جمعه خبر داد و ساعت شورع این مراسم در بوشهر را ساعت ۱۱ و محل شروع آن را از خیابان امام خمینی عنوان کرد.

وی با اشاره به سخنرانی سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بوشهر در مصلی جمعه این شهر، از همه مردم برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کرد.

شفیعی با اشاره به تغییر محل سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، از مردم استان بوشهر خواست تا همگام با دیگر نقاط کشور و دیگر مردم مسلمان و آزادی‌خواه جهان این حرکت را محکوم کنند.

وی با اشاره به هم‌زمانی مراسم ارتحال با ماه مبارک رمضان، از برگزاری مراسم ارتحال امام در شب ۱۹ ماه رمضان همزمان با مراسم احیاء در مصلی بوشهر و همچنین بعد از ظهر ۱۴ خرداد در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری مراسم ویژه ارتحال امام در نقاط مختلف استان بوشهر همزمان با سالروز رحلت جانسوز امام خبر داد.