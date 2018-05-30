به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا برای سومین سال متوالی اقدام به پذیرش دانش پژوه می‌کند. مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا یک سامانه آموزشی، پژوهشی، تشکیلاتی است که با هدف «نخبه پروری و گفتمان سازی علوم انسانی اسلامی» و با تمرکز بر دانشجویان نخبه و دغدغه مند در علوم انسانی اسلامی برگزار می شود و از تابستان سال ۹۵ رسما کار آغاز به کار کرد.

تلاش مدرسه صدرا بر این است که به مثابه یک «دانشگاه موازی» و در عرض سیستم آموزشی عالی کشور به برطرف سازی خلا های موجود برای دانش پژوهان خود بپردازد.

تمرکز مدرسه صدرا در دوره های متمرکز (دوره های تابستانه و زمستانه) بر سرفصل های نظام آموزشی و در دوره های غیرمتمرکز (در طول سال) بر تکالیف پژوهشی و تشکیلاتی است.

نظام آموزشی مدرسه صدرا

«نظام آموزشی» مدرسه صدرا در گام اول مشتمل بر یک دوره آموزشی ۲ ساله است که دانش پژوه در هر سال سرفصل های اختصاصی خود را با حضور اساتید برجسته و منتخب علوم انسانی اسلامی می گذراند.

سرفصل های آموزشی سال نخست که ویژه دانش پژوهان ورودی ۹۷ است، عبارت است از «غرب شناسی»، «نظریه های علم دینی»، «فلسفه علوم انسانی» و «روش شناسی علوم انسانی اسلامی» .

سرفصل های آموزشی سال دوم که ویژه دانش پژوهان ورودی ۹۶ مدرسه صدراست، عبارت است از «ظرفیت شناسی علوم اسلامی برای تحول در علوم انسانی»، «مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسلامی» «مبانی هستی شناختی علوم انسانی اسلامی»، «مبانی انسان شناختی علوم انسانی اسلامی» و «مبانی ارزش شناختی علوم انسانی اسلامی» .

نظام پژوهشی مدرسه صدرا

بخش دیگر مدرسه صدرا «نظام پژوهشی» است و دانش پژوهان با استفاده از مباحث آموزشی که به آنها آموزش داده شده، و با مشاوره با اساتید به انجام تکالیف پژوهشی خود می پردازند.

تلاش مدرسه صدرا در این بخش بر این است که نقش حلقه ای مفقوده میان استاد، محتوا و دانش پژوهان ارزشی در نظام علمی کشور را ایفا کند و با جهت دهی مطالعات و پژوهش ها به سمت اولویت های اصلی علمی کشور نظام پژوهشی کارآمدی عرضه کند.

نظام تشکیلاتی مدرسه صدرا

مدرسه صدرا علاوه بر دو نظام آموزشی و پژوهشی دارای یک «نظام تشکیلاتی» است. در این بخش مجموعه ای از فعالیت های تشکیلاتی با هدف گفتمان سازی علوم انسانی اسلامی و جنبش نرم افزاری طراحی شده است.

این فعالیت ها در دو سطح راه اندازی «هسته های دانشجویی علوم انسانی» و مشارکت در «ستاد دانشجویی علوم انسانی» برنامه ریزی شده که دانش پژوهان مکلف به نقش آفرینی در یکی از این دو بخش هستند.

شرایط و چگونگی ثبت نام در مدرسه صدرا

فرایند آموزشی، پژوهشی، تشکیلاتی مدرسه صدرا یک فرایند نخبگانی است و دانش پژوهان می بایست ظرفیت ها و استعداد کافی در این زمینه ها را داشته باشند.

تمرکز مدرسه صدرا در حوزه مخاطب بر دانشجویان مستعدی است که ظرفیت های نخبگی در آن ها وجود دارد و این ظرفیت ها تا حدی به مرحله بروز و ظهور رسیده است. دانش پژوهانی که رزومه مناسبی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و تشکیلاتی دارند.

علاقمندان به حضور در مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا می توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره های برادران: ۰۹۱۰۰۵۹۰۱۳۶ خواهران: ۰۹۳۳۲۳۶۶۸۵۱ تماس حاصل کنند.