به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که ملی پوشان بزرگسالان کشورمان تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی وزنه برداری برای حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا اندونزی آماده می کنند، ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) امروز به صورت سرزده در محل تمرین حاضر شدند و از تمامی نفرات حاضر در اردو تست دوپینگ گرفتند.



بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی ۲۷ مرداد ماه تا ۱۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.