به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده اذیت و آزار تعدادی از دانش آموزان در یکی از مدارس غرب تهران و دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه در روز گذشته گفت: به طور طبیعی هر یک از این گونه اقدامات شرم آور همه را آزرده می کند و به شدت آزرده ایم از اینکه در گوشه ای از یک کشور در یک مدرسه که محل تربیت است کار خلاف تربیت واقع می شود این مساله بسیار تاسف بار و طبیعتا وقتی شکایتی به قوه قضاییه برسد بلافاصله اقدام می کند.

وی افزود: اما به دلیل جریحه دار شدن عواطف عمومی رهبر معظم انقلاب پیامی دادند و دستور دادند که به طور ویژه و با سرعت بیشتری به موضوع رسیدگی شود.

وی افزود: طبیعتا با سرعت بیشتری به پرونده رسیدگی می شود و الان پرونده تشکیل شده و در مرحله دادسراست و روز گذشته دادستان تهران اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرد و پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به رغم دستور مقام قضایی در مسدودسازی تلگرام هچنان امکان دسترسی به این پیام رسان از طریق دو نرم افزار هات گرام و تلگرام طلایی وجود دارد گفت: یک ملاحظاتی در خصوص دو موردی که اشاره کردید وجود دارد ؛اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند و کانال های نامناسب را به صورت فیلتر شده دارند. لذا از این جهت دسترسی ها پالایش شده است اما معلوم نیست پایدار بماند.

وی افزود: به هر حال ما در دوره گذار هستیم و مردم به تدریج کوچ می کنند و باید فرصت دهیم تا بتوانند اطلاعاتشان به سامانه های دیگر ببرند و به نظرم این فرصت، فرصت معقول و درستی است.