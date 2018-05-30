به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشاهی پیش ازظهر چهارشنبه در کمیسیون تخصصی صنعت و معدن با نخبگان استان بابیان اینکه بنیاد نخبگان سال ۸۲ تشکیل‌شده و سازمانی جوان است گفت: از سال ۸۹ بنیاد نخبگان استانی شکل‌گرفته است.

وی اظهار داشت: در برنامه‌های طراحی‌شده در کشور تاکنون اسمی از فناوری و بنیاد نخبگان نیامده و برای اولین بار در برنامه ششم توسعه در ماده ۶۴ برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور به بنیاد نخبگان توجه شده است.

وی گفت: دستگاه‌ها مکلف هستند برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا از نخبگان برای افزایش بهره‌وری استفاده کنند و بنیاد نخبگان نیز باید گزارش استفاده دستگاه اجرایی از نخبگان را ارائه دهد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی برخی مواقع نمی‌دانند چه برنامه‌ای باید ارائه دهند و در این صورت می‌توانند از تعامل بنیاد نخبگان برای ارائه برنامه استفاده کنند.