به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با جمعی از خیرین حامی علم و فناوری با تاکید بر لزوم بهره مندی ازظرفیت هموطنان خیر مقیم خارج از کشور گفت: در این خصوص باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا بتوانیم به صورتی منسجم و در قالبی خارج از ارتباطات دولتی از کمک ها و مساعدت های آنان بهره مند شویم .

وی با قدردانی از فعالیت وزرای قبلی در خصوص ارتباط مستمر با خیرین حامی علم و فناوری اظهار داشت: در این دوره نیز این فعالیت‌ها به صورت گسترده و با سازماندهی وسیع‌تر ادامه خواهد داشت.

وزیر علوم با تقدیر از خیرین آموزش عالی که همگی خواهان گسترش علم و فناوری در کشور هستند، اظهار داشت: در برخی از دانشگاه‌ها بنیاد خیرین آموزش عالی تاسیس شده و سعی دارند به عنوان هسته‌های محلی در دانشگاه‌ها موارد مساعدت خیرین را بررسی و اجرا کنند و ستاد خیرین آموزش عالی وزارت علوم هم موظف است این هسته‌های دانشگاهی را به صورت یک شبکه منسجم مورد حمایت قرار دهد.

غلامی با بیان اینکه یکی از کمک‌های مهم و تاثیرگذار خیرین در بخش ساخت و سازهای دانشگاهی، انجام پنجاه درصدی این نوع از ساخت و سازها است، گفت: نشست‌ها با خیرین بزرگوار آموزش عالی باید به صورت مستمر برگزار و مباحث و پیشنهادات مطرح شده در این نشست‌ها به صورت کارشناسی پیگیری شود.

وزیر علوم یاد و خاطره مرحومان خیر دکتر تجدد، دکتر شهرستانی، دکتر باقرزاده، دکتر ابریشم چیان، دکتر فردوس و همسرشان را که در یک سال اخیر دار فانی را وداع گفته‌اند، گرامی داشت و برای آنان طلب آمرزش و مغفرت کرد.