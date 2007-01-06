اجرای جدی طرح "شرکت امداد تاکسی تهران" برای تاکسیرانان

محمد غلامعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجا که تاکسیرانان مجبورند برای تعمیرات جزئی و کلی خودرو های خود مدت ها معطل بمانند و پول زیادی خرج کنند اجرای این طرح با یارانه ای بسیار سنگین پیگیری می شود.

وی ، آغاز طرح را مربوط به یک سال گذشته و با 4 دستگاه خودرو اعلام کرد و گفت: در حال حاضرشرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با 30 دستگاه خودرو به اعضای خود خدمات رایگان ارائه می دهد.

مسئول نظارت و پیگیری شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران افزود: رانندگان هر 6 ماه یک بار با پرداختن رقم 5 هزار تومان می توانند عضو این شرکت شده و در تمام 24 ساعت از خدمات رایگان تعمیراتی ، حمل با جرثقیل و... ، بهره مند شوند.

وی ، تعداد رانندگان تاکسی عضو را در حال حاضر بالغ بر 7 هزار نفر عنوان و اضافه کرد: رانندگان تاکسی دارای شرایط می توانند برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88410011 تماس بگیرند.