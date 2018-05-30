به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان اصفهان، سجاد شهباززاده با نظرمثبت امیر قلعه‌نویی و کادرفنی سپاهان به مدت یک فصل به جمع طلایی‌پوشان اصفهان پیوست.

شهباززاده متولد سوم بهمن‌ماه ۱۳۶۸ در مشگین‌شهر است و سابقه حضور در تیم‌های استقلال تهران، سایپا، نفت تهران، آلانیااسپور ترکیه و قطر اس سی را در کارنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهباززاده در حالی از لیگ ستارگان قطر به سپاهان امد که مصدومیت شدید او در ابتدای حضورش در تیم قطر اس سی باعث شد تا قراردادش را فسخ کنند و او مجبور به بازگشت به ایران شد. وی پنجمین خرید رسمی سپاهان پس از جذب پیام نیازمند، ابراهیم صالحی، محمد ایران پوریان و کی‌روش استنلی محسوب می شود.