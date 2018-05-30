به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در دیدار جمعی از مداحان و شعرا که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، به بیان خاطراتی از مداحان و شعرا پرداخت و اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی مداحان و شاعران پیشکسوت تهران به قم آمدند تا با سلاح شعرخوانی خفقان موجود را از میان ببرند.

وی ادامه داد: آنها در مدرسه رضویه قم برنامه اجرا کردند و با این برنامه روحی بر جان طلبه‌های مظلوم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دمیده شد و زمینه‌های انقلابی بودن را تشدید کرد و این موضوع به خوبی اثر و برکت شعر را به نمایش گذاشت.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه شعر و شاعری ظاهر و قالبی است که نیازمند روح است، افزود: روح شعر و شاعری، مظلومیت و مهجوریت قرآن و اهل بیت (ع) است و این مهم همان چیزی است که شما را به نطق می‌آورد و همین امر جاودانگی و ماندگاری به شعر می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه مثنوی مولوی و دیوان حافظ در عالم معجزه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این معجزه مثنوی، مولوی و دیوان حافظ نیست بلکه معجزه قرآنی است که در ظرف هنر مولوی و حافظ قرار گرفته است؛ همانگونه که حافظ می‌فرماید هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم.

وی گفت: هر چقدر بتوانیم ظرفِ هنرِ مداحی، شاعری، نویسندگی و نقاشی را از قرآن و اهل بیت (ع) پر کنیم، صاحب هنری با ماندگاری بیشتر و اثرگذارتر خواهیم شد.

آیت‌الله عابدینی در بخش پایانی سخنان خود به بیان حدیثی از امام رضا (ع) پرداخت و عنوان کرد: حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می‌فرمایند اگر بنده‌ای را خداوند برای امور بندگان انتخاب کند، شرح صدر را به او عنایت می کند و دل او را به جوشش در می‌آورد.

امام جمعه قزوین در ادامه به ثمره دیگر انتخاب بنده از سوی خداوند برای انجام امور بندگان دیگر اضافه کرد: خداوند قلب این بنده را از چشمه‌های حکمت لبریز می‌کند و از درون به جوشش در می‌آورد و سومین ثمره نیز این است که خداوند علوم الهامی و الهی به این بنده عنایت می‌کند.

وی ادامه داد: چنین بنده‌ای از پاسخ به هیچ سؤالی ناتوان و عاجز نمی‌ماند و زمانی که سر دو راهی‌های فتنه، حیرت و سرگردانی قرار می‌گیرد شک و تردید بر او مستولی پیدا نمی کند و مسیر درست را به خوبی تشخیص می‌دهد.