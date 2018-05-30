راهپیمایی روز جهانی قدس در ۵ نقطه شهرستان صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلیل قاسمی در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) درباره روز قدس می فرماید« روز قدس روز پیامبر اکرم(ص) است» زیرا زحمات پیامبر که برای اسلام کشیده در روز قدس نمایان می شود.

وی با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران اتفاقی نوع و ابتکاری بی نظیر و ماندگار بود، افزود: تأثیرات این نامگذاری در سال های گذشته در میان ملت های آزادی خواه جهان بسیار بوده است.

روز قدس نماد استکبارستیزی

جانشین فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا در ادامه با بیان اینکه در این روز همه ملت های اسلامی و حتی غیر اسلامی با شرکت در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از این ملت مظلوم را اعلام می کنند، گفت: روز قدس نماد استکبارستیری ملت اسلامی ایران و سایر ملت های آزادیخواه جهان است.

وی هدف از برپایی این راهپیمایی را مقابله و ریشه کن کردن ظلم و ستم در جهان عنوان و خاطرنشان کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس موجی خروشان برای حمایت از ملت های مظلوم و ستمدیده و مقابله و مبارزه با استکبار جهانی است.

سرهنگ قاسمی با تأکید براینکه در روز قدس اتحاد جهان اسلام و مسلمانان به رخ همه جهانیان کشیده می شود، تصریح کرد: ستاد گرامیداشت روز جهانی قدس شهرستان صومعه سرا نیز همگان با سایر نقاط کشور راهپیمایی باشکوه روز قدس را برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در پنج نقطه شهرستان صومعه سرا راهپیمایی روز قدس برگزار می شود، افزود: این راهپیمایی در سه شهر صومعه سرا، تولمشهر و گوراب زرمیخ و دو دهستان طاهرگوراب و ضیابر برگزار می شود.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا یادآورشد: زمان شروع راهپیمایی در صومعه سرا ساعت ۱۱ و در سایر مناطق ۱۰ صبح روز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است.

حذف نام فلسطین از نقشه جهان هدف رژیم صهیونیستی

در ادامه این جلسه معاون فرماندار صومعه سرا نیز با اشاره به اهمیت روز قدس و نگاه جهان به این روز با توجه به شرایط موجود، اظهار کرد: امام خمینی (ه) برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در ۱۶ مرداد سال ۵۸ روز جهانی قدس را نامگذاری کردند.

کاظم اولیایی در ادامه با اشاره به درایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای نامگذاری این روز، افزود: این درایت و ابتکار سبب شد که هرساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان شاهد خروش همه ملت های آزاده دنیا و حتی غیرمسلمان برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین باشیم.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس تنها مختص به مسلمانان نیست بلکه در این روز ملت های غیرمسلمان نیز برای دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین در راهپیمایی شرکت می کنند، گفت: مهم ترین پیام راهپیمایی روز جهانی قدس این است که فلسطین هیچگاه فراموش نخواهد شد زیرا هدف اصلی رژیم جتایتکار صهیونیستی حذف نام فلسطین از نقشه جهان است که هیچگاه به آن نمی رسد.