رونق اشتغال روستایی در استان البرز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، اظهار کرد: در واگذاری تسهیلات بانکی به افراد باید دقت لازم انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه یکی از رویکرد کارگروه اشتغال استان رونق اشتغال روستایی خواهد بود، گفت: روستایی استان بستر مناسب برای توسعه و رونق اقتصادی را دارا هستند.

استاندار البرز بابیان اینکه استان البرز در برخی حوزه مانند صنعت ریسندگی نیازمند نوسازی و بازسازی تجهیزات است، گفت: همه باید برای افزایش کیفیت کالای داخلی تلاش کنیم.