به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش وپرورش استان افزود: این اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استان اختصاص یافته است.

فیلی تصریح کرد: نیم درصد اعتبارات روستاهای بدون دهیاری نیز برای اجرای این برنامه ها اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه این برنامه ها با محوریت آموزش و پرورش انجام می شود، گفت: ادارات، نهادها ودستگاههای اجرایی نیز در این امر مشارکت خواهند داشت.

فیلی افزود: هدف از اختصاص این اعتبارات کیفی سازی فعالیتهای آموزش و پرورش و ارتقای سطح فعالیتها در راستای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در استان است.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: ۱۱میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه های مربوط به دانش آموزان در این نهاد اختصاص یافت.

فرید محبی افزود: در راستای اجرای برنامه های اوقات فراغت در سال جاری ۹۲۰ دانش آموز در اردوهای این نهاد شرکت می کنندد.

وی توجه به وضعیت آموزش در مددجویان را از برنامه های مهم این نهاد عنوان کرد و گفت: افزایش کیفیت آموزش در یک جامعه پیشرفت جامعه را به دنبال دارد.