به گزارش خبرنگار مهر ناهید بوداغی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه حمایت از بیماران کلیوی در فرمانداری جویبار با اعلام اینکه بیش از یک سال از راه‌اندازی این انجمن گذشته است، گفت: انجمن حمایت از بیماران کلیوی منبع درآمدی ندارند تا به کمک بیماران کلیوی بشتابند و از مسئولان و خیرین می‌خواهیم تا نگاه ویژه به این انجمن داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ بیمار دیالیزی ، ۱۵ بیمار پیوندی و هشت بیمار کلیوی در این شهرستان توسط این انجمن شناسایی‌شده است، اظهار داشت: هزینه داروی این بیماران بسیار بالا بوده و به‌طور میانگین یک بیمار در هرماه حداقل ۲۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند.

رئیس بیمارستان عزیزی جویبار بابیان اینکه بیماران این شهرستان از زمان راه‌اندازی بخش دیالیز در این بیمارستان، هزینه رفت‌وبرگشت به شهرهای هم‌جوار را متقبل نمی‌شوند، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این بیماران، دیالیز شدن سه بار در هفته است که به‌طور متوسط سه تا چهار ساعت زمان‌بر است.

دکتر مصطفی بخشی با اعلام اینکه مکمل دارویی که این بیماران باید دریافت کنند هزینه سنگینی را می‌طلبد، بیان کرد: نیاز است تا دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی نیز به این بیماران کلیوی کمک کنند.

وی بیان کرد: جامعه در حال کشیده شدن به سمت چاقی، دیابت و همچنین بیماری کلیوی است و بهتر است با کمک هم به این بیماران کمک کنیم تا مشکلات آنان برطرف شود.