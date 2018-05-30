به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه ای با امضای ۱۸۵ نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور نوشتند.

متن کامل نامه بدین شرح است:

با عنایت بر لزوم حمایت از تولید و کمک موثر به اشتغال جوانان و عملی نمودن فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از کالای ایرانی خواهشمند است دستور فرمائید بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری و بانک ها نسبت به اجرای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، در اسرع وقت اقدام نمایند.

به گزارش مهر، طبق بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه به منظور تشویق تولید کنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۹۷ تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.