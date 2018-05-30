به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین پیر علی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه گشایش نمایشگاه عرضه محصولات و کتب قرآنی در سمنان بابیان اینکه نمایشگاه‌های رمضانی قرآن در ۱۵ استان کشور دایر می‌شود، ابراز داشت: گذر از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌تنهایی میسر نیست و باید نهادهای فرهنگی مانند حوزه هنری، شهرداری، آموزش‌وپرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راه پیشگام و پیش‌قدم شوند.

وی بابیان اینکه نمایشگاه‌های رمضان همه‌ساله در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شوند، افزود: دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند در حاشیه این نمایشگاه با ایجاد فرهنگ‌سازی در راستای اشاعه فرهنگ قرآنی و نهادینه شدن آن در جامعه اثربخش باشند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه‌های رمضانی آشنایی با محصولات قرآنی و ترویج مطالعه است، ابراز داشت: جامعه کتاب‌خوان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نخواهد گرفت لذا این مهم می‌طلبد تا بستر لازم در قالب این نمایشگاه‌ها برای کتاب و کتابخوانی در جامعه فراهم شود.

پیر علی، نبود اتاق‌های فکر را در برخی استان‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی یکی از مشکلات موجود برشمرد و تصریح کرد: تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان و صاحب‌نظران در این مجمع‌ها می‌تواند به پیشبرد اهداف فرهنگی کمک کند لذا امیدواریم این مهم در استان‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: امام راحل نیز توجه ویژه‌ای به نهادهای فرهنگی داشت چراکه فرهنگ سنگ بنای یک حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد لذا با توجه به فرازهای وصیت‌نامه ایشان باید بر فرهنگ‌سازی اقشار مختلف جامعه تلاش کرد.

این نمایشگاه‌ها تا ۲۳ خردادماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعدازظهر از ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ در شهر کتاب و ۱۰ مرکز سمنان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.