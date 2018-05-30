به گزارش خبرگزاری مهر ، اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت که مهر ماه امسال برگزار می شود، مشخص شد.

براین اساس امیرحسین اسدی (دبیر جشنواره)، محمدهادی ایازی (معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، صدیقه اعتماد سعید (مدیر شبکه سلامت صدای جمهوری اسلامی ایران)، محمد پورسینا (مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری آوای هنر سلامت)، سیدمحمد تارا (رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و نصرالله جهانگرد (معاون وزیر ارتباطات) اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

در همین حال محمدعلی حجازی (دبیر اجرایی جشنواره)، امیر خوراکیان (معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی)، شهرام رفیعی‌فر (مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای سلامت)، عباس زارع‌نژاد (مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت)، رسول سراییان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور)، احمد سفیدی (رئیس شورای تخصصی سلامت سازمان صداوسیما و مدیر شبکه سلامت سیما)، حسن ضیاءالدینی (مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش)، مهدی فقیهی (دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، رضا قدیمی (معاون فضای مجازی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) و سیدمرتضی موسویان (رئیس مرکز فناوری و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد) دیگر اعضای این شورای سیاستگذاری هستند.

فراخوان و کلیه اخبار و اطلاعات جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت در سایت www.hdmf.ir قابل دسترسی است.