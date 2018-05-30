به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: این طرح در راستای مهارت آموزی و تولید ملی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در راستای عملی کردن برنامه های اوقات فراغت با شعار تولید ملی، مشارکت دستگاهها نیاز است، گفت: برنامه های اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان با شعار حمایت از تولید کالای ایرانی و مهارت آموزی برای تولید و اشتغال اجرا می شود.

زارع پور اظهار داشت: در این برنامه ها دانش آموزان از مهارتهای مختلفی برخوردار می شوند که می تواند زمینه مناسبی برای کارآفرینی باشد.

وی آموزشهای اجتماعی وشهروندی، سبک صحیح زندگی، آموزشهای قرآنی، آموزشهای فرهنگی وهنری و آموزشهای حرفه ای را از دیگر برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد.

زارع پور همچنین با اشاره به برنامه های مختلف کانونهای فرهنگی و هنری اظهار داشت: ۱۲کانون فرهنگی وهنری در راستای فعالیتهای اوقات فراغت فعال می کنند.

وی افزود: همچنین در این راستا اتحادیه انجمنهای اسلامی، دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند.

زارع پور عدم مشارکت برخی دستگاهها، محدودیت منابع مالی و عدم اطلاع رسانی کامل را از مشکلات پیش روی این فعالیتها عنوان کرد.