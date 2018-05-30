سجاد شهباززاده سپاهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شهباززاده، مهاجم سابق استقلال تهران پس از مذاکره با مسئولان باشگاه سپاهان و امیر قلعه‌نویی، به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست.

این بازیکن صبح امروز با عقد قرارداد یکساله به تیم سپاهان پیوست تا سال آینده در اصفهان به میدان برود.

شهباززاده متولد سوم بهمن‌ماه ۱۳۶۸ در مشگین‌شهر است و سابقه حضور در تیم‌های استقلال تهران, سایپا, نفت تهران, آلانیااسپور ترکیه و اس سی قطر را در کارنامه دارد.

سپاهان پیش از این با بازیکنانی نظیر کی روش استنلی، ابراهیم صالحی، محمد ایرانپوریان و پیام نیازمند قرارداد بسته بود.