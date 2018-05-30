به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه وزیر کار با انجمن‌هایی که مربوط به کامیون‌داران است و همچنین جلسه‌ای در وزارت صنعت برای حل مشکلات رانندگان برگزار شده است، تفاهم‌هایی هم به دست آمده و تلاش این است که بر اساس این تفاهمات عمل شود که گزارش آن در جلسه امروز هیئت دولت مطرح شد.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس، گفت: کاری که در مجلس درباره سوال از رییس‌جمهور مطرح شده است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم ندارد. ما به آقای لاریجانی رییس مجلس نامه نوشتیم که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سوال شود و سوالاتی که در کمیسیون‌ها یک بار از حد نصاب افتاده است، مطرح کردن آن به شکل و زبان دیگری وقت دولت و مجلس را می‌گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: گروه محدودی از نمایندگان در رودربایستی قرار می‌گیرند و برخی اینگونه امضاها را جمع می‌کنند که البته این حق آنهاست که امضا جمع کنند. حق دولت هم این است با کسانی که اطلاعات درست به آنها نمی‌رسد صحبت کرده و آنها را توجیه کند تا امضای خود را پس بگیرند.

وی افزود: بنابراین هم آنها وظیفه خود را انجام می‌دهند و هم ما، ولی این یک دور باطل است و کاری که انجام می‌شود درست نیست و وقت دولت و مجلس را برای هدفی که ما نمی‌دانیم چیست، می‌گیرد.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری در مورد گزارش مجلس از دو تابعیتی‌ها با بیان اینکه ما باید دو تابعیتی‌ها را تعریف کنیم، خاطرنشان کرد: کسی که دو گذرنامه دارد یک تعریفی دارد و کسی که کارت اقامت موقت دارد یک معنای دیگر دارد و نمی‌شود گفت که این فرد دو تابعیتی است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ما همواره گفته‌ایم که اگر اسامی دو تابعیت‌ها به دولت داده شود، دولت بلافاصله اقدام می‌کند و اگر خودمان هم متوجه شویم عمل می‌کنیم، تاکنون لیستی را به ما ندادند. ما وزارت اطلاعات را هم مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کند و اگر مدیری از دولت دو تابعیتی است معرفی کند تا ما اقدام کنیم. در واقع اکنون دو تابعیتی‌ ها و کسانی که کارت اقامت یک ساله یا پنج ساله دارند را با هم ادغام می‌کنند.

وی در پایان گفت: در جلسه امروز هیات دولت درباره بحث کوله‌بری و ساماندهی کوله‌بران بحث مفصلی انجام شد تا فعالیت کسانی که از کوله‌بری برای ارتزاق استفاده می‌کنند، ساماندهی شود.