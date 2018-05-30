گسترش زیرساخت های تخصصی در حوزه بانوان/ ارتقای شاخص های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، آذر صفایی نیا ظهر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان افزود: کارگروه تخصصی زنان و خانواده ذیل شورای برنامه ریزی بوده و مرجع اساسی برای تصمیم سازی و ارتقای فعالیت ها در حوزه زنان محسوب می شود.

صفایی نیا بیان داشت: با توجه به سیاست های اسناد بالادستی و دولتی، نگاه به بهبود و عدالت در برخورداری و بیانات مقام معظم رهبری، پیشبرد و توسعه اهداف کارگروه با نگاه به رفع آسیب ها و موانع پیش روی حوزه زنان ضروری است.

صفایی نیا با اشاره به مشکلات پارک بانوان شهر های استان، بیان داشت: شهرستان های بویراحمد، گچساران و لنده دارای پارک بانوان هستند و این در حالی است که در سایر نقاط استان پارک بانوانی وجود ندارد.

صفایی نیا به مشخصات پارک بانوان یاسوج اشاره کرد و گفت: این پارک علیرغم همه اقدامات انجام شده، نیاز به تحولات و توسعه تجهیزاتی دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بیان داشت: تکمیل دیوار حفاظتی، دال گذاری کانال آب درون سایت، بهبود چشم انداز، استفاده بهینه از فضا و تجهیز ساختمان اداری نیز مورد تاکید است.

وی افزود: در شهرستان لنده نیز مشکلاتی از قبیل عدم پوشش دیوار در پارک بانوان دیده می شود و توسعه تجهیزاتی نیز مد نظر است.

صفایی نیا در پایان بر راه اندازی پارک بانوان در تمامی شهرستان های استان تاکید کرد.