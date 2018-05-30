  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

گسترش زیرساخت های تخصصی در حوزه بانوان/ ارتقای شاخص های ورزشی

گسترش زیرساخت های تخصصی در حوزه بانوان/ ارتقای شاخص های ورزشی

یاسوج- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ارتقای شاخص های ورزشی و گسترش زیرساخت های تخصصی در حوزه بانوان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آذر صفایی نیا ظهر چهارشنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان افزود: کارگروه تخصصی زنان و خانواده ذیل شورای برنامه ریزی بوده و مرجع اساسی برای تصمیم سازی و ارتقای فعالیت ها در حوزه زنان محسوب می شود.

صفایی نیا بیان داشت: با توجه به سیاست های اسناد بالادستی و دولتی، نگاه به بهبود و عدالت در برخورداری و بیانات مقام معظم رهبری، پیشبرد و توسعه اهداف کارگروه با نگاه به رفع آسیب ها و موانع پیش روی حوزه زنان ضروری است.

صفایی نیا با اشاره به مشکلات پارک بانوان شهر های استان، بیان داشت: شهرستان های بویراحمد، گچساران و لنده دارای پارک بانوان هستند و این در حالی است که در سایر نقاط استان پارک بانوانی وجود ندارد.

صفایی نیا به مشخصات پارک بانوان یاسوج اشاره کرد و گفت: این پارک علیرغم همه اقدامات انجام شده، نیاز به تحولات و توسعه تجهیزاتی دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بیان داشت: تکمیل دیوار حفاظتی، دال گذاری کانال آب درون سایت، بهبود چشم انداز، استفاده بهینه از فضا و تجهیز ساختمان اداری نیز مورد تاکید است.

وی افزود: در شهرستان لنده نیز مشکلاتی از قبیل عدم پوشش دیوار در پارک بانوان دیده می شود و توسعه تجهیزاتی نیز مد نظر است.

صفایی نیا در پایان بر راه اندازی پارک بانوان در تمامی شهرستان های استان تاکید کرد.

کد مطلب 4310262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها