به گزارش خبرنگار مهر، امین رضا مرآتی پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شیروان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی این شهرستان تا زمان تکمیل پروژه های نیمه تمام، حق ارائه پروژه جدیدی را ندارند، اظهار کرد: امسال بیش از ۱۵۱ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های اولویت دار شیروان در نظر گرفته شده که توزیع این اعتبارات برمبنای نیاز واقعی دستگاه های اجرایی خواهد بود.

مراتی افزود: تمامی مدیران به منظور جذب اعتبار کافی و همچنین بهینه هزینه در بهره برداری پروژه ها اهتمام لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه در حوزه‌های زیرساختی یکی از مهمترین مطالبات مردم است، بنابراین برا رضایت آنان بیش از پیش تلاش شود.

این مسئول مطرح کرد: بخش عمده ای از منابع و فعالیت های کشور به منظور ترمیم و ایجاد زیرساخت حوزهای مختلف جهت رفاه بیشتر مردم هزینه می شود.

مرآتی همچنین به انتظارات مردم از دستگاه های دولتی اشاره کرد و افزود: سیاست دشمن برهم زدن اتحاد و همبستگی بین مسئولان با مردم است، بنابراین تلاش بیشتر برای پاسخ منطقی به مطالبات مردم با رویکرد حل مشکلات ضرورت دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به مطالبات اخیر رانندگان، بیان کرد: هر نوع واکنشی در کشور برای دشمن بهره برداری سیاسی دارد، به طوری که تجمعات صنفی رانندگان توطئه ای دیگر برای برهم زدن آرامش بود اما با درایت و هوشیاری این قشر زحمتکش این توطئه نیز شکست خورد.

دستگاه ها بدهی های شرکت آب را پرداخت کنند

فرماندار شیروان در ادامه به تمامی دستگاه های اجرایی برای پرداخت بدهی های قبوض آب تذکر کرد و گفت: چنانچه دستگاهی بدهی معوق خود به اداره آب را پرداخت نکند، قطعا اسامی آنان در جلسه بعدی شورای اداری اعلام می شود.

مرآتی اظهار کرد: همچنین اگر معوقات شرکت آب پرداخت نشود با دستگاه مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.

امام جمعه شهرستان شیروان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه روز قدسی دیگر در راه است و مردم آماده حضور در این راهپیمایی عظیم باشند، گفت: امسال روز جهانی قدس بسیار مهمتر از سال های گذشته است چرا که در این مدت هجمه های مختلفی از سوی دشمن بر نظام وارد بوده که باید جواب کوبده ای در این روز داده شود.

حجت الاسلام حسین کوثری اظهار کرد: امروز علاوه بر خشم انقلابی، صبر انقلابی نیز ضرورت دارد، همان طور که رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان و دانشجویان فرمودند باید صبر انقلابی داشته باشند.

کوثری تصریح کرد: امروز اگر قشری از جامعه خواسته ای را دارد، مسئولان نسبت به بررسی و تامین خواسته آنان اقدام کنند تا دشمنان موج سواری نکنند.

وی اعلام کرد: همه ما باید انقلابی عمل کنیم و انقلابی بمانیم چرا که دشمنان ما در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب سعی جدی بر براندازی انقلاب دارند.

امام جمعه شیروان با بیان اینکه معیشت مردم تنها با اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تامین شود، گفت: حمایت از کالای ایرانی زمینه ساز اشتغال و رشد و شکوفایی کشور خواهد بود.