به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام شکایت یک خانم علیه خانمی به هویت معلوم مبنی بر اینکه متهمه با همدستی فردی در اقدامی متقلبانه و معرفی خود به عنوان کارمند بهزیستی از وی مبلغ ۱۳ میلیون ریال بابت تحویل خارج از نوبت فرزندی به وی، دریافت اما به تعهد خود عمل نکرده و متواری می شوند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: فرد شاکی در اظهارات خود بیان داشت که کلاهبرداران تعدادی تصویر از کودکان برای جلب رضایت وی نشان داده و در نهایت وی را به این طریق اغفال کرده بودند.

سرهنگ زارعی افزود: پرونده برای رسیدگی به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ارجاع اما اقدامات کارآگاهان آن اداره منجر به دستگیری متهمان نشد.

وی گفت: در پی این پرونده، پرونده ای دیگر با شکایت خانم دیگری با شیوه و شگرد یاد شده، علیه متهمان به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال به پلیس آگاهی ارجاع شد که با استعلام از ادارات درون و برون سازمانی و تحقیقات محلی هویت و محل سکونت متهمه در همدان شناسایی و مشخص شد متهمه به شهرستان کرج مهاجرت کرده است.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: با انجام اقدامات پلیسی متهمه اول در همدان شناسایی و دستگیر شد و بیان داشت: اقدامات مجرمانه توسط متهمه دوم صورت گرفته و من پولی دریافت نکرده ام و تعهدی نداده ام و فقط وی را همراهی کرده ام که شکات اظهارت وی را تأیید کردند.

وی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم دیگر بصورت مقطعی به همدان تردد می کند که با مراقبت و کنترل چندین روزه، محل اختفاء وی شناسایی و در همدان دستگیر شد که با دعوت از شکات و انجام مواجهه حضوری، متهمه به کلاهبرداری از شکات به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

دستگیری سارق داخل خودرو

رئیس پلیس آگاهی استان همچنین از شناسایی و دستگیری سارق داخل خودرو و کشف ۱۰ فقره سرقت در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد داخل خودرو در سطح شهر همدان به خصوص مقابل یکی از بیمارستان های این شهر و نظر به حساسیت موضوع، مراتب بصورت جدی در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان این پلیس با مطالعه دقیق پرونده ها و شگردهای پلیسی، تصویری از سارق حین سرقت بدست آوردند.

سرهنگ زارعی ادامه داد: تصاویر اخذ شده مورد بازبینی دقیق قرار گرفت و هویت متهم شناسایی شد و بلافاصله با هماهنگی مراجع قضایی متهم به هویت معلوم در یک عملیات از پیش تعیین شده در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

وی ادامه داد: متهم در بازجویی های پلیسی به ۱۰ فقره سرقت وسایلی از قبیل زاپاس، ابزار آلات، وجه نقد و فلش در سطح شهر همدان معترف شد.

زارعی اظهار داشت: طی بازجویی های تکمیلی متهم اظهار داشت اموال مسروقه را به یکی از مغازه های ضایعاتی فروخته که در این راستا ماموران با همکاری دستگاه قضایی، خریدار اموال مسروقه را نیز شناسایی و دستگیر و اموال نیز از وی کشف و پس از شناسایی مالباختگان، تحویل آنان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.