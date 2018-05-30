امسال ۹۱ سارق در شهرستان کبودرآهنگ دستگیر شدند

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت موفق به کشف ۹۴ درصداز سرقت‌های به وقوع پیوسته در دو ماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری شده اند.

وی با اشاره به اینکه زمان و فوریت اقدام درکشف جرائم بسیار حائز اهمیت است، افزود: پلیس آگاهی و مامورین انتظامی کبودرآهنگ با اشرافیت اطلاعاتی و در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم را برای دستگیری و کشف جرائم بکار می برند.

سرهنگ علی زنگنه بابیان اینکه پیشگیری از جرائم از اولویت های انتظامی شهرستان کبودرآهنگ است؛ عنوان کرد: در این دو ماه ۱۱ نفر سارق احشام، ۲۵ نفر سارق اماکن خصوصی،۹ نفر سارق موتورسیکلت، ۷ نفرسارق اتومبیل، ۴ نفر سارق منزل و ۳۵ نفر سارق سایر سرقت ها توسط عوامل انتظامی این شهرستان دستگیر شده اند.

وی با اشاره به تعامل مقامات قضایی با مامورین انتظامی در دستگیری سارقان گفت: با تلاش مامورین سارقان پس از مواجهه با دلایل و ادله، به جرم خود معترف و تحویل مقامات قضایی و روانه زندان شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با بیان اینکه بیکاری و اعتیاد از عوامل عمده گرایش به هنجارشکنی و سرقت است، افزود: تمام دستگاها و نهادهای مسئول باید پای کار بیایند و با آگاه سازی و ایجاد اشتغال پایدار از ناهنجاری ها پیشگیری کنند.

علی زنگنه با اشاره به اینکه سهل انگاری مالکین عامل بیشتر سرقت ها است، عنوان کرد: شهروندان باید برای پیشگیری از سرقت اموال خود با مشارکت اعضای محله نسبت به نصب دوربین و پایش تصویری محله اقدام و مکان های تجاری و مسکونی را به سیستم های هشدار دهنده و آژیر خطر مجهز کنند.