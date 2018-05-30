به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی پیرامون تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران، گفت: با توجه به روند رسیدگی به این گونه از جرایم، امیدواریم دستور مقام معظم رهبری که شب گذشته صادر کردند، در بازدارندگی از وقوع چنین جرایمی موثر باشد.

وی با بیان اینکه بحث اساسی ما تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس است که از سال ۸۳ مطرح است، اظهار داشت: این لایحه چند مجلس و دولت را پشت سر گذاشته اما هنوز به قانون تبدیل نشده است چون قوانین موجود و فعلی ما از بازدارندگی لازم برای را در مقابل آزار جنسی برخودار نیستند؛ نه آزار جنسی تعریف شده و نه مجازاتی برای آن مشخص شده است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: طرح حمایت از حقوق کودک و نوجوان تنها قانونی است که با توجه به محتوا و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مجموعه‌ای از تدابیر را که فارغ از مجازت است، طراحی کرده و ما امیدواریم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر این قانون را به تصویب برساند زیرا روزبه‌روز این لایحه ارزش و اهمیت خود را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پرورش کوتاهی کرده است؟ تصریح کرد: این موضوع، مسئله‌ای است که فقط با قانون حل نمی‌شود. مجموعه‌ای از تدابیر بازدارنده، آموزشی و بازپروری را نیاز داریم زیرا بسیاری از کسانی که مجرم و متهم در چنین جرایمی هستند، نیازمند بازپروری هستند تا به جامعه بازگرددند و بازاجتماعی شوند.

وی در پایان نقش آموزش و پرورش را برجسته برشمرد و خاطرنشان کرد: آموزش‌هایی که به دانش‌آموزان از سنین پایه و برای معلمان و اولیا و مدارس نیاز است، باید جای خود را در مجموعه‌ای باز کند چراکه ما هنوز چنین بازدارندگی و پیش‌گیری را در کشور نداریم.