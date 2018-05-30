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۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد؛

اجرای ۲۰ هزار پروژه محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان

اجرای ۲۰ هزار پروژه محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: حدود ۲۰ هزار پروژه محرومیت‌زدایی طی سال های اخیر توسط نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان اجرا شده و تلاش در این مسیر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، سردار محمد پاکپور در حاشیه اهدای یک هزار سرویس جهیزیه به عروس و دامادهای شیعه و سنی سیستان و بلوچستان، در حسینیه «عاشقان ثارالله» زاهدان، اظهار داشت: این جهیزیه‌هایی که تهیه شده همه از کالاهای ایرانی و در راستای حمایت از کارخانه داران ایرانی است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: در راستای کم کردن محرومیت این منطقه اقدامات محرومیت زدایی در زمینه‌های مختلف در سیستان و بلوچستان انجام شده و امنیت پایدار را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: وظیفه خود می دانیم بر خلاف ماموریت سازمانی خود که تامین امنیت است، در کنار مردم بوده و با توجه به توانی که داریم در غم و شادی آنها شریک باشیم.

سردار پاکپور ادامه داد: سال گذشته و سال‌های قبل از آن حدود ۲۰ هزار پروژه محرومیت زدایی در سیستان و بلوچستان اجرا شده و این مسیر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 4310288

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