«پک» مثلث عشقی نیست/ ستاره نداشته باشی تئاترت نمی فروشد

حسین احمدی قاجاری کارگردان «پک» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «پک» تا ۲۳ خردادماه در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه است البته از ۱۲ تا ۱۹ خرداد نمایش ما روی صحنه نمی رود.

وی با اشاره به اینکه تا امروز بازخوردهای که دریافت کرده اند رضایت بخش بوده است، بیان کرد: استقبال از نمایش خوب نیست و مخاطب زیادی به دیدن کار نمی نشیند ولی همین هایی که می آیند از دیدن اثر راضی هستند.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: با وجودی که نمایش «پک» بعد از افطار اجرا می شود و تبلیغات مجازی زیادی نیز برای آن انجام می گیرد و مخاطبان نیز ارتباط خوبی با اثر برقرار می کنند اما میزان استقبال از نمایش آنطور که انتظار می رفت، نیست. من قصد ندارم حضور بازیگران چهره در نمایش ها را نقد کنم یا گاردی در مقابل آنها داشته باشم چون این هنرمندان هم دوستان ما هستند و من از موفقیت کارشان خوشحال می شوم اما معمولا شاهد هستیم نمایش هایی که بازیگران چهره دارند با استقبال زیادی روبرو می شوند.

احمدی قاجاری درباره مضمون نمایش توضیح داد: «پک» روایت زندگی سه همکلاسی قدیمی رشته هنر به نام های سیاووش، کاوه و لیلاست که ازدواج یکی از شخصیت ها با لیلا و اعتیاد و خیال پردازی های دیگری، ماجراهای پیچیده ای را در این درام ایجاد می کند. قصه نمایش مدام در حال تغییر است و در نهایت نیز مخاطبان متوجه می شوند برخلاف تصور اولیه اصلا مساله مثلث عشقی در کار نیست و مسایل دیگری مطرح است. در این نمایش مشکلات حرفه خودمان در قالب یک جریان سیال ذهن و به شکل خیالی پیچیده روایت می شود. در واقع ذهن مخاطبان در حین اینکه اتفاقات ملموس حرفه تئاتر را می بینند به جاهایی برده می شود که حدس زدنش کار مشکلی است.

وی در پایان با اشاره به اینکه در این اثر نمایشی اتفاقات غیرواقعی در بستری رئالیستی به تصویر کشیده می شود، بیان کرد: این نمایش یک اثر اجتماعی است که در دلش اتفاقات غیرواقعی البته نه به معنای سوررئال رخ می دهد که در طراحی صحنه هم تلفیقی از فضای رئال و مینیمال به چشم می خورد به شکلی که در انتهای صحنه المان هایی از دیوارهای واقعی داریم و هرچه جلوتر می رویم فضا و محیط با خط کشی هایی محدودیت مورد نظر را تلقی می کنند.

اجرای درام اجتماعی «پک» با سبک رئالیسم جادویی به نویسندگی فاطمه مکاری و کارگردانی حسین احمدی قاجاری تا ۲۲ خرداد ماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.

سروش طاهری، مانلی حسین پور و مهبد قناعت پیشه بازیگران نمایش «پک» هستند.