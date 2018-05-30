به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مسابقات فوتبال دختران زیر ۱۹ سال آسیا برگزار شد و ایران حریفان خود را شناخت. تیم ملی ایران در گروه F رقابت ها با تیم های میانمار، فلسطین و لائوس همگروه شد.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

* گروه A: استرالیا، هنگ کنک، افغانستان، لبنان، مغولستان

* گروه B: تایلند، پاکستان، هند، نپال، سنگاپور

* گروه C: ازبکستان، قرقیزستان، امارات، گوام، مالدیو

* گروه D: کره جنوبی، چین تایپه، تاجیکستان، بنگلادش

* گروه E: ویتنام، اردن، جزایر ماریانا، مالزی

* گروه F: ایران، میانمار، فلسطین، لائوس