به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مسابقات فوتبال دختران زیر ۱۹ سال آسیا برگزار شد و ایران حریفان خود را شناخت. تیم ملی ایران در گروه F رقابت ها با تیم های میانمار، فلسطین و لائوس همگروه شد.
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:
* گروه A: استرالیا، هنگ کنک، افغانستان، لبنان، مغولستان
* گروه B: تایلند، پاکستان، هند، نپال، سنگاپور
* گروه C: ازبکستان، قرقیزستان، امارات، گوام، مالدیو
* گروه D: کره جنوبی، چین تایپه، تاجیکستان، بنگلادش
* گروه E: ویتنام، اردن، جزایر ماریانا، مالزی
* گروه F: ایران، میانمار، فلسطین، لائوس
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