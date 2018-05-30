به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ملایر رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال را اولویت اصلی دولت برشمرد.

وی با تاکید بر همکاری مدیران برای توسعه اشتغال در استان همدان، گفت: تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات اشتغال زایی بسترهای لازم برای حل مشکل بیکاری را فراهم کرده است.

قیاسی رفع مشکل بیکاری را اصلی‌ترین وظیفه مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی استان همدان برشمرد.

سرپرست فرمانداری ویژه ملایر افزود: فرایند ایجاد اشتغال مانند یک زنجیره است که بدون تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌ها ممکن نخواهد شد.

معاون استاندار همدان خواستار همکاری بانک‌های شهرستان ملایر در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به طرح‌های اولویت‌دار و مورد تأیید شد و عنوان کرد: سخت‌گیری هایی در پرداخت تسهیلات مشاهده شده که باید تعدیل شود.

وی به معرفی طرح های اشتغالزا در بانک های استان همدان اشاره و عنوان کرد: باید طرح‌های بیشتری به بانک‌ها معرفی شود تا در صورت موفق نبودن هرکدام از آن‌ها از طرح‌های جایگزین استفاده شود.

سرپرست فرمانداری ویژه ملایر افزود: اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای ایجاد اشتغال در شهرستان ملایر قانع‌کننده نیست و با توجه به پتانسیل‌های موجود در این شهرستان باید بیش از این تلاش کرده و از ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی بابیان اینکه ظرفیت و توان مدیریتی در شهرستان ملایر بالاست و از شهرستان ملایر به‌عنوان دومین شهرستان بزرگ استان یاد می شود، گفت: راستی آزمایی اشتغال‌ ایجاد شده در برنامه است.

قیاسی با بیان اینکه کارشناسانی از دستگاه‌های مرتبط بخشی از این راستی آزمایی را انجام داده‌اند، گفت: تاکنون تمام موارد ثبت‌شده در سامانه دقیق و درست بوده است.