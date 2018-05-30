به گزارش خبرنگار مهر، داوود صفری در مراسم حمایت از زندانیان غیرعمد دماوند طی سخنانی گفت: سال گذشته ۱۶۰ میلیون تومان وعده در جشن داده شد، که حدود ۱۲۰ میلیون تومان آن محقق شد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دماوند افزود: ۲۹۰ میلیون تومان درآمد سال گذشته نقدی و غیر نقدی انجمن بوده است، که با همت امام جماعت مسجد الرضا(ع) نیز یک نفر زندانی به‌ مبلغ ۱۳ میلیون تومان آزاد شد.

صفری اضافه کرد: انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دماوند در طول یک سال سه برنامه باید اجرا می کرد، که امسال در قالب یک برنامه اجرا می شود، که امروز هم روز ‌مجمع عمومی و هم روز در ۵ خرداد نسیم مهر و نیز جشن حمایت از زندانیان است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دماوند گفت: در بخش فرهنگی و در بحث تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نیز باید اعطا بن، مستمری و کمک به بیماران از اقدامات این انجمن است.

وی گفت: گرفتاری ها و معضلات خانواده های زندانی بیشتر از دیگر خانواده ها است و باید مورد حمایت قرار بگیرند.