نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۹۵۶ میلیارد ریال در بخس صنعت چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری شده است.

وی عنوان کرد: این میزان سرمایه گذاری برای ۳۸ جواز صادر شده در بخش صنعت انجام شده است.

وجود ۲۰ شهرک صنعتی در چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه زیر ساخت ها برای توسعه صنعت در این استان فراهم است، بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ شهرک صنعتی در این استان برای سرمایه گذاری وجود دارد.

وی بیان کرد: در این استان یک هزار و ۸۰ واحد صنعتی وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۸۰۰ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری در شهرک های صنعتی واقع شده است.

وی تاکید کرد: شهرک صنعتی شهرکرد برای افزایش سرمایه گذاری توسعه یافته است.