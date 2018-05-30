به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان با مشارکت و همکاری خیران ۵۰۰ سبد کالا در میان نیازمندان رودسری توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این سبد شامل مرغ، گوشت، برنج، آرد و سایر موارد است، افزود: از این تعداد همزمان با شب میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) ۱۰۰ سبد کالا به مبلغ ۷۰ میلیون ریال در میان نیازمند توزیع می شود.

رئیس کمیته امداد رودسر در ادامه برپایی سفرهای ساده افطاری را نیز از دیگر برنامه های در این ماه دانست و خاطرنشان کرد: دو هزار کیسه «همیان مولا» نیز توسط کمیته امداد شهرستان رودسر در میان مددجویان توزیع می شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «مفتاح الجنه» در ماه رمضان، تصریح کرد: در قالب این طرح با حضور مسئولان دستگاه های مختلف از مددجویان سرکشی و به مشکلات آنها رسیدگی می شود.

۱۰ هزار نفر در شهرستان رودسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.