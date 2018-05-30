به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ همدان، رضا ابرار خرم با اشاره به کلنگ‌زنی پارک جنگلی ولایت واقع در محدوده حیدره طی روزهای آینده، گفت: این پروژه از اولین و تأثیرگذارترین پروژه‌های فضای سبز شهر همدان است که به زودی آیین کلنگ زنی آن برگزار خواهد شد.

وی گفت: بعد از کلنگ‌زنی عملیات اجرایی آن با توجه به طراحی این پروژه توسط حوزه معاونت شهرسازی و خدمات شهری شهرداری همدان با جدیت پیگیری و اجرایی خواهد شد.

مدیر منطقه ۲ شهرداری همدان با اشاره به اینکه راه دسترسی این پارک از حیدره بالای شهر، سایت دانشگاه بوعلی‌سینا و باغات فخر آباد است، افزود: معابر فرعی در این پروژه به گونه‌ای طراحی شده که با عرض‌های متفاوت چهره‌ای متفاوت را به پارک خواهد بخشید و این پارک به عنوان یک تفرجگاه بزرگ تفریحی و گردشگری در غرب کشور بی نظیر خواهد بود.

ابرار خرم با اشاره به اینکه وسعت این مجموعه ۱۰۲ هکتار است افزود: در حال حاضر ۱۷ هزار اصله درخت در این محدوده موجود است که در برنامه اجرایی این پروژه به ۱۲۰ هزار اصله افزایش می‌یابد.

