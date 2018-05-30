زائران راهیان نور ظرفیت بسیار قوی برای خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علیپور عصر امروز چهارشنبه در مراسم تقدیر از اعضای ستاد سفر نوروزی در سالن جلسات شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های استان خوزستان یک نقشه راه و طرح جامعی برای استان نداریم و شاید به دلیل نگاه سنتی به موضوعات مختلف است.

وی افزود: ۴۰۰ کیلومتر ساحل دریایی، اقلیم، آب و هوا و همچنین بافت طبیعی استان خوزستان از جمله ظرفیت های استان خوزستان هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به ظرفیت اربعین بیان کرد: به غیر از مهران و دهلران انبوه جمعیتی که در این ایام از همه نقاط ایران و حتی خارج از کشور وارد خوزستان می شوند را ندارند.

سردار علیپور عنوان کرد: موضوع بعدی که می تواند برای خوزستان آورده داشته باشد راهیان نور است که یکی از فرصت های قوی برای استان است؛ ۶ میلیون نفر در سال بازدید راهیان نور از استان خوزستان یک ظرفیت بسیار قوی برای استان است.

وی با بیان اینکه شهرستان های آبادان، خرمشهر، شوش، سوسنگرد ظرفیت های بسیار بالایی دارند، ادامه داد: در ایام راهیان نور همه ظرفیت ها از سوی فرمانداران این شهرستان ها پای کار می آید؛

سردار علیپور با تأکید بر لزوم توجه ویژه داشتن به ساخت معماری، محتوایی و تکمیل و تجهیز یادمان های دفاع مقدس عنوان کرد: انجام این اقدامات برای نگهداشت مسافران راهیان نور بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در پایان در خصوص ظرفیت گردشگری آبی گفت: با فعال کردن گردشگری آبی در اروند می توانیم برنامه های گردشگری در این رودخانه را برای کاروان های راهیان نور فعال کنیم.