به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان، ماهرخ بلوری گفت: در دولت دوازدهم نیز برای حوزه زنان اولویت‌هایی مهم از قبیل توازن نقش اجتماعی زن با نقش خانوادگی و راهبری معضلات این حوزه در سایه حرکت هماهنگ و هدف‌دار دستگاه‌های اجرایی موردتوجه قرارگرفته است

وی خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که زنان به‌عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت خانه نقش اساسی در اقتصاد خانوار، ارتقای موضوعات محیط‌زیست، تثبیت فرهنگ صرفه‌جویی و ترمیم آسیب‌های اجتماعی دارند، برای تحقق این امر مهم تقویت زیرساخت‌های توانمندسازی زنان امری مهم است.

بلوری در ارتباط با نقش زنان در امور فعالیت‌های مردمی و اجتماعی نیز افزود: زنان نیمی از جمعیت فعال جامعه را شامل می‌شوند و سازمان‌های مردم‌نهاد زنان به انجمن‌هایی اطلاق می‌شود که بدون وابستگی به دولت، توسط این قشر و برای زنان در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و خیریه‌ای به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان ادامه داد: حضور زنان در این سازمان‌ها به توسعه و شکوفایی حضور آنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی رونق می‌بخشد و به‌طور حتم این امر تأثیرپذیری بسزایی در بدنه خانواده‌ها و جامعه خواهد داشت.

وی ادامه کرد: خوشبختانه در سال‌های گذشته همگرایی فزاینده‌ای در میان زنان و دختران استان شکل‌گرفته و حرکت‌های جدی این قشر در کارآفرینی، علم و فناوری، خیرات و امور عام‌المنفعه به‌ویژه توسعه نهادهای مدنی بیانگر مشارکت آنان در افزایش تولید ناخالص داخلی به‌مثابه حماسه اقتصادی و گسترش نهادهای مدنی به نشانه حماسه سیاسی پیشگام هستند.